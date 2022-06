Emergenze. I tecnici del Soccorso Alpino Calabria di specializzano in Btls-Basic Trauma Life Support

Si è concluso il corso Btls (Basic Trauma Life Support) per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria. Durato due giorni – ovvero ieri, sabato 11, ed oggi, domenica 12 giugno, è stato svolto dagli istruttori della Scuola Nazionale Medici (SnaMEd) del Corpo Nazionale Sasc, Gloria Brighenti, Stefano de Napoli e Michele Bertagnolli.

Scopo quello di formare e certificare i soccorritori appartenenti alle Stazioni di Soccorso Alpino Aspromonte e Catanzaro e alla Stazione Speleologica Calabria nelle manovre di primo soccorso nei pazienti traumatizzati.

I tecnici hanno seguito una serie di lezioni dedicate alla conoscenza e comprensione delle corrette metodologie di approccio e gestione di traumi. Una serie di simulazioni di intervento si sono invece succedute nei pressi del Forte di Pentimele, a Reggio Calabria.

Grande impegno ed ottimi risultati per i soccorritori del Soccorso Alpino che aggiungono un ulteriore tassello alla formazione tecnica e sanitaria, indispensabile per fornire professionalità nei soccorsi in ambienti impervi e per il potenziamento delle competenze già acquisite durante le numerose esercitazioni tecniche.

Il Sasc ha voluto ringraziare il Presidente del CAI sezione Aspromonte per aver messo a disposizione la sede della sezione per lo svolgimento della parte teorica del corso.