Covid, il Bollettino. I nuovi contagi scendono ancora, positivi stabili. Una vittima nel reggino

Sono 353 i nuovi casi di positività al Covid annotati dal bollettino ufficiale della Calabria nelle ultime 24 ore, copo che sono stati processati 2.391 tamponi.

114 contagi si sono registrati nel cosentino, 111 nel catanzarese, 103 nel reggino, 17 nel vibonese, 3 nel crotonese mentre altri 5 sono di fuori regione.

C’è, ahinoi, da riportare, anche oggi, un altro decesso, nel reggino, che fa salire il triste bilancio ad un totale ad oggi di 2.633 vittime per o con il Covid in Calabria.

Sul fronte dei positivi, quelli attualmente contagiati, col dato aggiornato a questa domenica 12 di giugno, sono in tutto 31.564 (61 in meno da ieri), dei quali 31.402 (-61) in isolamento, 159 (+1) assistiti in ospedale e 3 (-1) in rianimazione (uno a Catanzaro e due a Cosenza)

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3392 (42 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3349 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 58735 (58417 guariti, 318 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 23359 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23308 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 81154 (80042 guariti, 1112 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 810 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 794 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 40638 (40406 guariti, 232 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2436 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2390 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 142795 (142010 guariti, 785 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 904 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 898 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39079 (38906 guariti, 173 deceduti).

L'ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio. L'ASP di Catanzaro comunica oggi 114 positivi di cui 3 fuori regione.