Elezioni e Referendum: i calabresi disertano le urne, alle 12 scarsa affluenza

Arrivano i primi dati sull'affluenza in Calabria. I dati riguardano sia le elezioni amministrative, per il rinnovo di 75 consigli comunali (LEGGI), che i cinque referendum sulla giustizia. Appare evidente, almeno alle ore 12:00, una minore affluenza in entrambe le votazioni, con percentuali complessive leggermente inferiori rispetto al passato.



AMMINISTRATIVE

Complessivamente, alle 12:00 si sono recati alle urne il 17,03% degli aventi diritto chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale. Un dato in lieve flessione rispetto alla precedente tornata elettorale, dove l'affluenza si attestò al 18,69%.

Nella provincia di Catanzaro hanno votato il 18,97% degli aventi diritto. Nello specifico: Botricello: 22,99%; Caraffa di Catanzaro: 25,47%; Catanzaro: 19,03%; Centrache: 9,19%: Cerva: 23,10%; Isca sullo Ionio: 22,79%; Magisano: 23,23%; Maida: 15,04%; Olivadi: 27,13%; Petrizzi: 20,18%; Platania: 15,69%; San Pietro Apostolo: 17,31%; Sersale: 19,57%; Settingiano: 16,22%; Soverato: 17,35%.

Nella provincia di Cosenza hanno votato il 16,66% degli aventi diritto. Nello specifico: Acri: 14,82%; Aiello Calabro: 14,09%; Amantea: 16,12%; Belsito: 22,43%; Belvedere Marittimo: 15,34%; Carolei: 9,44%; Carpanzano: 22,73%; Castroregio: 15,85%; Cellara: 19,68%; Fagnano Castello: 17,69%; Longobucco: 14,55%; Lungro: 20,41%; Luzzi: 17,71%; Marzi: 20,68%; Mormanno: 14,38%; Panettieri: 34,51%; Paola: 18,40%; Pietrpaola: 15,51%; Plataci: 13,27%; Praia a Mare: 20,47%; San Lucido: 16,42%; San Sosti: 22,62%; San Vincenzo La Costa: 23,43%; Saracena: 13,97%; Trebisacce: 17,75%.



Nella provincia di Crotone hanno votato il 18,15% degli aventi diritto. Nello specifico: Cirò: 12,56%; Roccabernarda: 25,65%.

Nella provincia di Reggio Calabria hanno votato il 15,05% degli aventi diritto. Nello specifico: Antonimina: 21,38%; Bagnara Calabra: 10,33%; Bovalino: 16,71%; Calanna: 13,75%; Campo Calabro: 19,35%; Caraffa del Bianco: 10,49%; Caulonia: 13,04%; Ciminà: 10%; Grotteria: 15,92%; Laganadi: 16,67%; Motta San Giovanni: 17,54%; Palmi: 16,54%; Placanica: 23,44%; San Ferdinando: 15,43; San Lorenzo: 7,15%; San Procopio: 6,14%; Staiti: 8,53%; Terranova Sappo Minulio: 19,21%; Varapodio: 9,40%; Villa San Giovanni: 18,09%.

Nella provincia di Vibo Valentia hanno votato il 16,76% degli aventi diritto. Nello specifico: Arena: 9,30%; Capistrano: 13,96%; Fabrizia: 22,82%; Filogaso: 4,97%; Francavilla Angitola: 19,25%; Ionadi: 12,18%; Pizzo: 27,98%; San Costantino Calabro: 9,29%; San Nicola da Crissa: 9,10%; Spadola: 16,52%; Stefanaconi: 12,09%; Vazzano: 19,89%.



REFERENDUM

Ancora più bassa l'affluenza per quanto riguarda i cinque quesiti referendari riguardanti la giustizia. In nessuna delle province calabresi l'affluenza ha raggiunto il 7%, con significative differenze anche in base ai singoli quesiti.

Incandidabilità dopo la condanna: hanno votato il 5,42% degli aventi diritto. 7,56% nella provincia di Catanzaro; 5,05% nella provincia di Cosenza; 3,19% nella provincia di Crotone; 5,36% nella provincia di Reggio Calabria; 4,81% nella provincia di Vibo Valentia.



Limitazione delle misure cautelari: hanno votato il 5,33% degli aventi diritto. 5,01% nella provincia di Catanzaro; 7,56% nella provincia di Cosenza; 3,19% nella provincia di Crotone; 5,05% nella provincia di Reggio Calabria; 4,84% nella provincia di Vibo Valentia.

Separazione delle funzioni dei magistrati: hanno votato il 5,49% degli aventi diritto. 7,55% nella provincia di Catanzaro; 5,01% nella provincia di Cosenza; 3,19% nella provincia di Crotone; 5,66% nella provincia di Reggio Calabria; 4,81% nella provincia di Vibo Valentia.

Membri laici nei consigli giudiziari: hanno votato il 5,34% degli aventi diritto. 7,54% nella provincia di Catanzaro; 5,02% nella provincia di Cosenza; 3,19% nella provincia di Crotone; 5,10% nella provincia di Reggio Calabria; 4,87% nella provincia di Vibo Valentia.

Elezioni dei componenti togati nel Consiglio Superiore della Magistratura: hanno votato il 5,40% degli aventi diritto. 7,52% nella provincia di Catanzaro; 5,03% nella provincia di Cosenza; 3,19% nella provincia di Crotone; 5,34% nella provincia di Reggio Calabria; 4,81% nella provincia di Vibo Valentia.