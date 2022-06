Tentano di rubare rame da cantiere: tre arresti a Catanzaro

Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato mentre tentavano di asportare dei cavi di rame dal cantiere della costrueda metropolitana di superficie di Catanzaro. È accaduto nella mattinata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante hanno notato il trio all'interno del cantiere in Via Val d'Aosta.

Fermatisi per un controllo, i poliziotti hanno potuto notare come uno di loro fosse in ginocchio sulle rotaie, intento a tagliare i cavi con apposite pinze e tronchesi, mentre un compice manteneva i cavi in tensione per agevolare il lavoro. Infine, il terzo soggetto si trovava poco distante, intento ad ammassare i cavi in un unico punto.

Fermati ed impedita la fuga, i tre - G.B., ventinovenne; S.B., quarantaduenne; A.B., quarantasettenne - sono stati identificati ed arrestati. Due di loro erano già noti alle forze dell'ordine in quanto gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari.