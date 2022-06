Covid, il bollettino: contagi stabili (+494), lieve aumento dei ricoveri (+5)

Continua ad apparire come stabile il trend dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti certifica 494 casi a fronte di 772 guariti, ai quali segue però un lieve aumento dei ricoveri (+5) ed un solo decesso.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+212), seguita Catanzaro (+152),Crotone (+56), Reggio Calabria (+54) e Vibo Valentia (+18), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+2). Processati 3 milioni e 159.599 tamponi (+3.497) da inizio pandemia, con un tasso di positività che si stabilizza al 14,13%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 104.399 (+212), mentre i casi attivi sono 23.249. Di questi, 23.198 sono in isolamento, 49 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 80.038 guariti e 1.112 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 62.016 (+152), mentre i casi attivi sono 3.440. Di questi, 3.399 in isolamento, 40 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 58.258 i guariti e 318 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 41.445 (+56) mentre gli attivi sono 860, di cui 844 in isolamento domiciliare e 16 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 40.353 i guariti e 232 i deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 145.128 (+54), mentre i casi attivi sono 2.470. Di questi: 2.422 in isolamento, 47 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 141.874 i guariti e 784 i decessi.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 39.966 (+18) mentre gli attivi sono 947. Di questi: 941 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 38.846 i guariti e 173 i deceduti.