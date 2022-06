Crotone. “Nelle tue radici è scritto il tuo Futuro”: premiata ricerca storica del Barlacchi

Nella sede di Crotone della Nuova Scuola Pitagorica si è tenuta la cerimonia di consegna delle targhe e degli attestati alla scuola vincitrice del primo concorso “Nelle tue radici è scritto il tuo Futuro”.

L’iniziativa è stata promossa dalla Nsp nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, ideata e supervisionata dal Prof. Maurizio Murano del coordinamento cittadino.

Questa prima edizione è stata vinta dall’Istituto Ipsia Barlacchi del capoluogo, grazie a un grandissimo lavoro di ricerca sul tema dei discorsi di Pitagora alle Donne.

L’importante studio è stato guidato dal Prof. Ercole Gaetano, docente di storia e letteratura, seguito dagli alunni Angela Marina Cirifiera, Gessica Iembo e Niccolò Crea. L’elaborato è scaricabile in formato PDF dal sito internet della Nuova Scuola Pitagorica.

La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi dirigenti scolastici, docenti e cittadini, alla presenza del presidente Marco Tricoli e di altri soci e socie dell’Associazione, mentre la consegna dei premi e degli attestati agli alunni e al Prof. Gaetano è stata affidata direttamente ai rappresentanti istituzionali della cultura crotonese, nella persona dall’assessore alla cultura Rachele Via e dal Sindaco di Crotone Vincenzo Voce, che nel ritrovare tante colleghe e colleghi ha ricordato l’importanza della scuola come istituzione fondante per lo sviluppo sociale della città.

Appuntamento ora al prossimo anno scolastico, nel quale la Nuova Scuola Pitagorica intende proseguire il percorso di collaborazione con gli Istituti di vario ordine e grado, al fine di diffondere la conoscenza e stimolare approfondimenti sul tema della Magna Grecia e del fenomeno etico italico-pitagorico, attraverso numerose iniziative.