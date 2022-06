Incidente ad Isola. Perde il controllo dell’auto e fa un volo di oltre dieci metri

Brutta disavventura quella vissuta nella serata di oggi da un 47enne di Isola Capo Rizzuto che mentre era alla guida di un’auto, una Peugeot 307, per cause ancora da accertare è finito fuori strada sulla scogliera del litorale di località Capo Rizzuto, in via Costa Azzurra.

La vettura è così precipitata per oltre 10 metri in un precipizio ed il malcapitato, fortunatamente, è riuscito ad uscire dalla stessa che nel frattempo si era capovolta.

Sul posto, intorno alle 19:10, è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone il cui intervento, vista la zona impervia, è servito al controllo dei luoghi e alla messa in sicurezza dell’autovettura. Presenti anche i Carabinieri per quanto di competenza,