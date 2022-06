Covid, andamento stabile del contagio (+460), lieve calo dei ricoveri (-2)

Sembra essersi stabilizzato l'andamento del coronavirus in Calabria. Dopo un breve exploit di casi, l'odierno bollettino conferma il trend stabile con 460 nuovi contagi a fronte di 1.048 guariti, ai quali segue un leggero calo dei ricoveri (-2) e dei decessi (+2).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+156), seguita Catanzaro (+137), Reggio Calabria (+85), Crotone (+53) e Vibo Valentia (+24), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+5). Processati 3 milioni e 156.102 tamponi (+3.161) da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale leggermente al 14,55%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 104.187 (+156), mentre i casi attivi sono 23.285. Di questi, 23.234 sono in isolamento, 48 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 79.791 guariti e 1.111 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 61.864 (+137), mentre i casi attivi sono 3.492. Di questi, 3.453 in isolamento, 38 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 58.054 i guariti e 318 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 145.074 (+85), mentre i casi attivi sono 2.613. Di questi: 2.567 in isolamento, 45 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 141.677 i guariti e 784 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 41.389 (+53) mentre gli attivi sono 887, di cui 871 in isolamento domiciliare e 16 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 40.270 i guariti e 232 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 39.948 (+24) mentre gli attivi sono 955. Di questi: 949 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 38.820 i guariti e 173 i deceduti.