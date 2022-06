Diamante. Mediterraneo Festival Corto, presentate 300 opere da 33 nazioni

Si sono concluse il 31 maggio scorso le iscrizioni per la XII edizione del Mediterraneo Festival Corto che si terrà a Diamante, nel cosentino, dall’1 al 4 settembre prossimi.

Oltre trecento le opere presentate che abbracciano diversi generi e argomenti. Anche per quest’anno, è stato ampiamente superato il numero di corti proposti negli anni precedenti, segno di come l’evento stia guadagnando risonanza in Italia e nel mondo come Festival di corti cinematografici riconosciuto e ambito.

Un dovuto ringraziamento da parte dell’organizzazione va ai registi e alle case di distribuzione che hanno rinnovato la fiducia al CineCircolo Maurizio Grande dando merito al lavoro svolto finora. Un lavoro inteso a promuovere la forma espressiva e artistica del cortometraggio d’autore.

Delle opere presentate sarà selezionata la rosa dei cinque corti finalisti. Sette le sezioni previste: Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario, Miglior Cortometraggio d’animazione, Cortometraggio Scuole, Premio FEDIC, Miglior Videoclip, Premio Movie Theatre T.E.M.I.T.

Queste le nazioni partecipanti: Australia; Austria; Belgio; Brasile; Canada; Cile; Cina; Cipro; Ecuador; Egitto; Francia; Germania; Grecia; Hong Kong; Inghilterra; Iran; Israele; Italia; Libano; Malesia; Malta; Norvegia; Nuova Zelanda; Pakistan; Palestina; Qatar; Russia; Slovenia; Spagna; Stati uniti; Svezia; Turchia; Ungheria.