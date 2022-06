Crotone, auto finisce fuori strada: soccorse due ragazze

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto questa sera a Crotone, in località Salica. Il sinistro ha coinvolto una sola auto, a bordo della quale si trovavano due ragazze: per cause ancora in corso di accertamento, l'auto è finita fuori strada.

Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, giunti assieme al personale medico del 118, per estrarre le malcapitate dalle lamiere del mezzo. Dopo un controllo sul posto, le due giovani sono state trasportate presso l'ospedale cittadino per le dovute cure. Sul posto la Polizia per i rilievi del caso.