Doveva essere in carcere, ma lo beccano in treno a Locri: arrestato

Avrebbe dovuto trovarsi in carcere per rapina, ma è stato fermato in Calabria per un controllo ferroviario. È successo nei giorni scorsi a Locri: protagonista della vicenda un quarantanovenne romano, pregiudicato e con un ordine di carcerazione pendente.

Il controllo, svolto all'interno della stazione ferroviaria, ha permesso così di far emergere la particolare condizione del soggetto, che è stato subito fermato ed arrestato. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito per direttissima nel carcere cittadino.