Nubifragio a Cosenza: strade allagate e disagi alla circolazione

Non solo forti raffiche di vento e temperature crollate, ma anche abbondanti piogge che hanno provocato non pochi disagi. Sembra di essere tornati in autunno a Cosenza, dove questa mattina un vero e proprio nubifragio ha sommerso alcune strade - tra cui il corso principale - ed allagato diverse abitazioni e negozi.

Un rovescio violento ed improvviso, che ha colto alla sprovvista quanti si aspettavano una semplice pioggia passeggera. Fortunatamente non si registrano feriti, sebbene non manchino danni. Registrati disagi alla circolazione in diverse strade cittadine, ma anche nei pressi degli svincoli autostradali.

L'ondata di maltempo, che ha spezzato le forti temperature estive già registrate in tutto il territorio, durerà almeno per altri due giorni, e non si escludono ulteriori fenomeni del genere. Nel fine settimana, invece, previsto bel tempo e temperatura più calde. Dall'estate all'autunno, per poi tornare in estate, in appena qualche giorno.