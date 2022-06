Tropea. Viola più volte il divieto di avvicinamento, “allontanato” dal comune

Sorpreso più volte dalla Polizia di Stato del Posto Fisso di Tropea mentre violava il divieto di avvicinarsi alle persone offese per maltrattamenti in famiglia, per un uomo del posto è scattata inesorabilmente una misura più dura, ovvero quella del divieto di dimorare nel comune di Tropea.

A seguito degli interventi effettuati dalla Squadra Volante e delle indagini svolte insieme alla Mobile, l’autorità giudiziaria è stata informata del tutto consentendo così al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura, di emettere la nuova misura.