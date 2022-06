Crisi a Crotone, parla il sindaco. Voce “ascolta” le voci di tutto il Consiglio, anche dell’opposizione

Vincenzo Voce

“Il mio compito, in questa delicata fase, è di ascoltare tutte le componenti politiche del civico consesso per trarre poi le conclusioni. Conclusioni che, in un caso o nell’altro, saranno scevre da ogni interesse personale”.

È racchiusa nelle ultime due righe di un già scarno comunicato la posizione del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, su quella che egli stesso ammette ormai essere una crisi politica in seno all’amministrazione locale.

Voce sostiene di aver voluto, fino ad oggi, mantenere uno stretto riserbo in tal senso per un “senso di responsabilità” imposto dal ruolo che a suo dire lo induce all’ascolto delle diverse anime in seno al Consiglio Comunale, dunque non negando anche le voci provenienti dall’opposizione, in particolare quelle per un possibile “accordo” con Forza Italia (QUI) che qualche malumore, in seno alla sua maggioranza l’ha già sollevato.

“Ascoltare tutti, senza distinzioni ideologiche, nell’interesse della città. Lo dico a me stesso e estendo il concetto a tutti. I cittadini vogliono fatti non comunicati stampa. I distinguo, in questo momento, non servono ad una causa che è comune tanto per il sottoscritto che per ogni singolo consigliere” sbotta il sindaco ribadendo che “L’attività amministrativa prosegue a ritmi serrati in considerazione delle tante problematiche della città ed i risultati continuano ad arrivare”.