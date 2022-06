Grave incidente nel vibonese: auto in transito si capovolge, quattro feriti

Un brutto incidente si è verificato questa mattina a Nardodipace, nel vibonese, dove un'auto - per motivi ancora in fase di accertamento - si sarebbe capovolta mentre era in transito. È successo in località San Todaro, ed a bordo del mezzo erano presenti quattro persone, tra cui il parroco del paese.



Immediata la richiesta di aiuto, che ha visto rapidamente giungere sul posto i sanitari del 118: dopo un veloce controllo ai malcapitati, è stato necessario chiedere l'intervento dell'elisoccorso per trasportare d'urgenza a Reggio Calabria una delle persone rimaste ferite in maniera più seria.