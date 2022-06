Polistena. Anziano trovato morto nella casa a soqquadro, indaga la polizia

Sta indagando la Polizia sulla morte di un anziano pensionato di 78 anni, G.C. le sue inziali, ritrovato cadavere nella sua casa a Polistena nel reggino.

L’anziano - che viveva da solo in Via Rocco Pizzarelli, nella zona nord della città - era all’incirca da quattro giorni che risultava irrintracciabile e non rispondeva al telefono.

Così un nipote, allarmato, ha deciso di rivolgersi alla Polizia che una volta sul luogo, grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, ha aperto la porta di casa, regolarmente chiusa, e una volta dentro ha fatto la triste scoperta.

Il pensionato era a terra nudo senza vita mentre la casa era a soqquadro con un rubinetto aperto che ancora versava acqua.

Una scena che ha aperto dei dubbi agli investigatori che stanno ora indagando per ricostruire la vicenda anche con l’ausilio dei colleghi della Scientifica.