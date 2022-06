Catanzaro, scoppia rissa in un bar: denunciati in quattro

Sarebbe nata per futili motivi la rissa inscenata ieri sera a Catanzaro Lido, in un bar sito lungo Via Amalfi. Numerose le segnalazioni giunte alla Polizia, intervenuta rapidamente per calmare gli animici e tentare non solo di ricostruire la dinamica dell'accaduto ma anche di identificare i soggetti coinvolti.

La lotta avrebbe infatti coinvolto quattro persone, rapidamente individuate dagli agenti e denunciati per rissa aggravata dai futili motivi. A seguito di ulteriori controlli è emerso come due di loro fossero già noti per altre risse, e dunque ritenuti abitualmente dediti alla commissione di reati volti a mettere in pericolo la sicurezza pubblica.

Per tali motivi, il questore Maurizio Agricola ha disposto per loro - un cinquantunenne ed un diciannovenne del posto - due provvedimenti di avviso orale.