Rubano 140 melari nel catanzarese, ritrovati ai traghetti col camion carico di refurtiva

Due soggetti già noti alle forze dell’ordine sono stati sorpresi alla guida di un furgone, con a bordo 140 melari carichi di miele, dai Carabinieri della Radiomobile di Villa San Giovanni che li hanno così denunciati alla Procura per ricettazione.

Le arnie, infatti, sono risultate rubate nella notte del 2 giugno ad un imprenditore agricolo di Palermiti, nel catanzarese: degli Sconosciuti avevano approfittato del buio per impossessarsi della strumentazione necessaria a produrre il miele, portando via persino gli alveari con dentro le api.

È stato proprio il ronzio degli insetti ad insospettire i militari che, fermato il camion per un controllo ai mezzi in accesso all’imbarcadero per la Sicilia, hanno chiesto conto ai due autisti di quanto trasportato.

Non ritenendo sufficientemente esaustive le risposte, i carabinieri hanno così sequestrato e poi riconsegna al legittimo proprietario i melari, che se reimmessi sul mercato avrebbero potuto fruttare un guadagno di circa 70 mila euro.