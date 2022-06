“Ho ucciso mia sorella”, poi si scaglia contro la Volante intervenuta: fermato col Taser

Un ventiquattrenne pregiudicato di Reggio Calabri è stato denunciato per resistenza, violenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito i polizotti di una Volante.

I fatti sono avvenuti a casa del giovane dove gli agenti, intervenuti dopo che lui stesso aveva chiamato il 113 denunciando di aver ucciso la sorella, hanno visto il 24enne impugnare un oggetto in vetro tentando di scagliarsi contro di loro.

I poliziotti hanno così estratto il Taser in dotazione per paralizzare temporaneamente l’uomo e consentirgli di intervenire in sicurezza.

Immobilizzato, il 24ebbe è stato assistito dal personale sanitario già presente sul luogo dell’intervento. L’utilizzo della pistola ad impulsi elettrici ha evitato ulteriori e più gravi conseguenze per l’incolumità dell’esagitato e degli stessi operatori della Polizia.