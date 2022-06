Santa Severina. Beccati a rubare 240 chili di arance, arrestati

Nei scorsi giorni, durante dei servizi eseguiti soprattutto nelle aree rurali del crotonese, i Carabinieri della Stazione locale, su segnalazione della Centrale Operativa di Petilia Policastro, si sono recati in un fondo agricolo di località Passo di Santa Severina, dove era segnalato un furto in atto di agrumi.

Giunta sul posto la pattuglia vi ha trovato due persone, 28enne, S.G., ed un 41enne, P.N., che dall’interno del fondo si stavano allontanando a bordo di un mezzo sul quale avevano già caricato circa 240 chili di arance trafugate poco prima.

Dopo essere stati portati in caserma entrambi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e posti ai domiciliari dove attenderanno il processo per direttissima.

La refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata invece restituita immediatamente al legittimo proprietario.