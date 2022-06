Giornata di fuoco in tutto il crotonese, fiamme minacciano Mercatino delle pulci

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Senza sosta già dal cambio turno i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone sono stati impegnati oggi su diversi fronti di fuoco, tanto da fare intervenire sul loro territorio di competenza i colleghi dei distaccamenti di Petilia Policastro gestire un incendio di sterpi che lambiva le abitazioni a Cutro, e quelli del distaccamento di Cirò Marina per un altro rogo iniziato come sterpi in fiamme per poi finire all’interno del recinto di un grosso capannone di articoli usati del capoluogo, il Mercatino delle Pulci, in località Passovecchio.

Qui il fuoco ha avvolto alcune vetture e un motocarro, delle cataste di legno e vari pannelli e l’arrivo di più squadre dei pompieri hanno impedito che si propagasse all’interno del grande stabile.

Sul posto i vigili hanno fatto il via vai con due autobotti per rifornire di acqua le autopompe di Crotone e Cirò Marina, per lo smassamento, e la bonifica; per evitare la ripresa dell’incendio il comando provinciale ha ritenuto opportuno l’uso di un mezzo di movimento terra.

Presenti per i rilievi del caso anche la Polizia e i Carabinieri.