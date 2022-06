Covid, il bollettino. Andamento del contagio stabile: 337 nuovi casi ed 1 decesso

L'andamento del coronavirus in Calabria è grossomodo stabile, come evidenzia l'odierno bollettino regionale. Confermati 337 nuovi casi a fronte di 621 guariti, anche se si registrano 2 nuovi ingressi in terapia intensiva ed 1 decesso. Evidente un netto calo dei tamponi processati, fermi a 2.227 nelle ultime 24 ore.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+134), seguita Crotone (+81), Reggio Calabria (+80), Catanzaro (+33) e Vibo Valentia (+5), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+4). Processati 3 milioni e 140.441 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 15,13%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 103.409 (+134), mentre i casi attivi sono 24.169. Di questi, 24.121 sono in isolamento, 45 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 78.130 guariti e 1.110 deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 41.163 (+81) mentre gli attivi sono 1.105, di cui 1.086 in isolamento domiciliare e 19 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 39.826 i guariti e 232 i deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 144.602 (+80), mentre i casi attivi sono 2.834. Di questi: 2.792 in isolamento, 41 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 140.987 i guariti e 781 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 61.260 (+33), mentre i casi attivi sono 3.823. Di questi, 3.776 in isolamento, 45 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 57.122 i guariti e 315 i decessi.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 39.805 (+5) mentre gli attivi sono 1.234. Di questi: 1.225 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 38.399 i guariti e 172 i deceduti.