Crotone, cantiere aperto senza autorizzazioni: sanzionata ditta

Avevano aperto un vero e proprio cantiere senza alcuna autorizzazione nè comunicazione, creando un notevole disagio alla circolazione stradale. È successo a Crotone, dove la Polizia Locale ha sanzionato una ditta di costruzioni che aveva allestito in tutta fretta un cantiere per presunti lavori urgenti.

Nello specifico, il cantiere è stato aperto all'incrocio tra Via Gioacchino da Fiore e Via Federico Fellini, a cavallo tra Tufolo e Farina. Il cantiere ha creato non poco disagio agli automobilisti, che si sono trovati intasati e costretti ad attendere per molto tempo sotto al sole, segnalando dunque il fatto ed attenzionando gli agenti.

Dopo un sopralluogo è emerso che il cantiere era sostanzialmente abusivo, e privo anche delle misure precauzionali necessarie a livello di sicurezza.