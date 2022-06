Paola: cede ringhiera, feriti due giovani 16enni

Hanno fatto un volo di circa quattro metri dopo che una ringhiera in cemento ha ceduto. Protagonisti della vicenda due ragazzi minorenni, di circa 16 anni, che soni rimati feriti.

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri a Paola, popolosa cittadina sulla costa tirrenica del Cosentino. I due giovani erano sul lungomare quando la struttura ha ceduto e li ha fatti rovinare sulla sabbia.

Sono rimasti feriti ma fortunatamente non gravemente e per sicurezza sono stati accompagnati nell’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso.