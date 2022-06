I Carabinieri festeggiano il loro 208° compleanno: l’Italia in festa per la ricorrenza

Oggi 6 giugno viene celebrato il 208° Annuale di Fondazione

I Carabinieri compiono oggi il loro 208mo compleanno ed una serie di eventi in tutta Italia, in ogni singolo comando e stazione della Penisola, festeggeranno questa importante ricorrenza per l’Arma.

Nella mattinata, il Comandante Generale dei Carabinieri, Teo Luzi, renderà omaggio ai Caduti deponendo una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti all’interno del Museo Storico dell’Arma.

A seguire si recherà al Quirinale dove, con una rappresentanza di Carabinieri, comprendente i Vertici del Comando Generale e personale delle varie organizzazioni, verrà ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel pomeriggio a Roma, all’interno della Caserma “Salvo D’Acquisto” di Tor di Quinto, avrà luogo una cerimonia alla presenza di Autorità parlamentari e di governo, di esponenti delle Magistrature, di autorità militari e del Comandante Generale.

La cerimonia, che avrà inizio alle 18 con lo schieramento di tre Reggimenti di formazione rappresentativi di tutte le componenti dell’Arma, prevede la rassegna dei Reparti da parte del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, la consegna alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri della Medaglia d’Oro al Merito Civile per i meriti acquisiti nell’attività di tutela dell’ambiente dal 1986 ad oggi.

Successivamente verranno consegnate le “Ricompense” ai Carabinieri maggiormente distintisi nelle attività di servizio e come di consueto il “Premio Annuale” a sei Comandanti di Stazione che si sono particolarmente distinti nell’attività d’istituto.

Dopo il deflusso dei Reparti, seguirà lo Storico Carosello Equestre, eseguito dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo per rievocare la “Carica di Pastrengo” del 1848.