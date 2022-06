Covid, il Bollettino. Indice di contagio al 16%: oltre 700 i guariti in 24 ore, calano i positivi (-282)

Ancora intorno al 16% l’indice di contagio da Covid in Calabria dove tra ieri ed oggi, su 2.615 tamponi eseguiti, sono stati individuati “appena” 426 casi di nuovi positivi: 166 nel cosentino, 138 nel catanzarese, 100 nel reggino, 18 nel vibonese, uno nel crotonese e 3 di persone provenienti da fuori regione.

Buono il numero dei guariti, che in 24 ore sale di altri 707 pazienti che hanno superato il virus mentre, purtroppo, si registra ancora un decesso, nel cosentino.

Diminuiscono invece di 282 unità gli attualmente positivi: ad oggi sono in tutto 34.123 dei quali 33.959 (-280 da ieri) in isolamento domiciliare, 160 (-2) assistiti in reparto e 4 (0) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3.830 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.783 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 57.397 (57.083 guariti, 314 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 24.068 (47 in reparto, 1 in terapia intensiva, 24.020 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 79.207 (78.097 guariti, 1.110 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1.111 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.093 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39.971 (39.739 guariti, 232 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2.995 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.953 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 141.527 (140.746 guariti, 781 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 1.449 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.440 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 38.351 (38.179 guariti, 172 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 139 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L'ASP di Cosenza comunica 168 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.