Auto in una scarpata: 20enne muore sul colpo, altri due giovani in gravi condizioni

Christian Satriani

Aumenta la scia di sangue sulle strade calabresi con un altro tragico incidente che è costato la vita, nella notte scorsa, ad un altro giovanissimo, un 20enne di Castrovillari, Christian Satriani, mentre altre due persone sono rimaste ferite gravemente.

La tragedia è avvenuta nel cosentino, intorno alle 2 di notte, nei pressi del cimitero di Francavilla Marittima, esattamente sulla provinciale 263 che collega Villapiana alla città del Pollino.

Coinvolta nel sinistro una sola vettura con a bordo tre giovani: la vittima, che pare si trovasse sul sedile posteriore e morta sul colpo e altri due ragazzi che, una volta soccorsi, sono stati portati nell’ospedale Annunziata di Cosenza. Uno di loro, una giovane, cugina e coetanea della vittima, che era seduta invece sul lato passeggeri, è attualmente in prognosi riservata.

Il corpo del giovane Christian, dopo l’ispezione del medico legale e su disposizione del magistrato di turno della Procura di Castrovillari, è stato trasferito all’Ospedale Ferrari, dove potrebbe essere sottoposto ad autopsia.

Da quanto appreso, l’auto, una Renault Captur, con la quale stavano rientrando da una serata al mare, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro un muretto in cemento per poi finire in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e di Cassano allo Ionio insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco di Castrovillari.