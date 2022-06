Incidente nel lametino, finisce fuori strada e sbatte violentemente: interviene l’elisoccorso

Brutto incidente stradale questo pomeriggio lungo la Strada Statale 137, nel tratto che collega i centri di San Pietro a Madia e San Pietro Lametino. Un'auto - che secondo quanto si apprende procedeva da sola in quel tratto - è finita fuori strada a velocità sostenuta. A bordo del mezzo una sola persona, rimasta ferita in condizioni serie.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco - necessari per estrarre il malcapitato dalle lamiere - assieme al personale medico del 118, che dopo un primo controllo ha allertato l'elisoccorso per il trasporto d'urgenza in ospedale. Sul luogo del sinistro i Carabinieri stanno svolgendo i dovuti controlli.