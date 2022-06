Covid, lieve aumento dei casi (+777) ed altri 3 decessi in 24 ore

Lieve aumento dei contagi da coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore si registrano infatti 777 nuovi casi a fronte di 1.339 guariti, in linea con il bollettino di ieri. Lieve alleggerimenti dei posti letto in ospedale (-1) mentre tornano a salire i decessi (+3).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Catanzaro (+232), seguita Reggio Calabria (+213), Cosenza (+211), Crotone (+87) e Vibo Valentia (+29), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+5). Processati 3 milioni e 135.599 tamponi (+4.234) da inizio pandemia, con un tasso di positività che risale al 18,35%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 61.089 (+232), mentre i casi attivi sono 3.815. Di questi, 3.766 in isolamento, 47 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 56.960 i guariti e 314 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 144.422 (+213), mentre i casi attivi sono 3.069. Di questi: 3.054 in isolamento, 41 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 140.545 i guariti e 781 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 103.109 (+211), mentre i casi attivi sono 24.035. Di questi, 23.987 sono in isolamento, 47 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 77.965 guariti e 1.109 deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 41.081 (+87) mentre gli attivi sono 1.162, di cui 1.144 in isolamento domiciliare e 18 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 39.687 i guariti e 232 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 39.782 (+29) mentre gli attivi sono 1.629. Di questi: 1.620 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 37.981 i guariti e 172 i deceduti.