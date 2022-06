Filadelfia. Magazzino e muri in area a vincolo idrogeologico, scattano sequestro e denuncia

I Carabinieri Forestale della stazione di Polia, nel vibonese, durante un controllo in località Baccolopane di Filadelfia, hanno denunciato una persona per aver realizzato un manufatto da usare come a magazzino, oltre ad una platea e tre muri in cemento armato, di cui uno lungo 23 metri: il tutto senza autorizzazione.

Le opere abusive, inoltre, sono risultate costruite in totale assenza del nulla osta inerente il vincolo idrogeologico, un atto necessario in quanto la località interessate ricade all’interno dei terreni vincolati proprio per scopi idrogeologici.

Si tratta di “norme” che tutelano le aree territoriali che, per effetto di interventi come ad esempio disboscamenti o movimenti di terreno, possono perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Secondo i carabinieri, quindi, costruzioni come quelle realizzate dal denunciato, potrebbero portare quindi a frane, smottamenti e causare un pericolo per l’intera comunità.