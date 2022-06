Cutro. Cultura della legalità: il primo Premio Tajani a Gratteri, Nicaso, Sales e Manisera

Il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, e lo storico delle mafie Antonio Nicaso per la Sezione Legalità; il saggista e politico Isaia Sales per la Sezione Mezzogiorno; la giornalista Sara Manisera per la Sezione Giovani.

Queste le personalità alle quali sarà conferito il Premio nazionale Diego Tajani la cui prima edizione si terrà il prossimo 8 giugno, alle 10, presso la sala polivalente Falcone e Borsellino di Cutro, nel crotonese.

La manifestazione è promossa e organizzata dal Centro studi e ricerche Diego Tajani, associazione composta da un gruppo di studiosi e professionisti che intende promuovere la ricerca storiografica del magistrato e statista nato a Cutro l’8 giugno 1827, così da valorizzarne l'opera e il pensiero, e contribuire alla diffusione della cultura della legalità anche attraverso l’elaborazione di studi qualificati sul fenomeno mafioso e l'attivazione di laboratori aperti alla società.

Il Centro intende, inoltre, promuovere e sostenere la formazione di giovani e giovani adulti facilitando lo sviluppo e la diffusione di valori e conoscenze, competenze e abilità utili a progettare e realizzare iniziative innovative in armonia con le qualità e le vocazioni del territorio e avviare collaborazioni istituzionali con le amministrazioni comunali di Cutro, Vietri sul Mare e Reggio Emilia, quest’ultima città meta dell’esodo di migliaia di cutresi emigrati.

I lavori saranno introdotti da Maurizio Mesoraca, presidente del Centro studi. Previsti saluti istituzionali del presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, del prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, del commissario straordinario del Comune di Cutro Girolamo Bonfissuto, del sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, di Palmina Perri, consigliere del Comune di Reggio Emilia.

Durante l’evento gli studenti rivolgeranno domande alle personalità premiate. I lavori saranno coordinati da Francesca Travierso, giornalista, e Giancarlo Costabile, coordinatore del laboratorio didattico di Pedagogia dell’Antimafia dell’Unical.

La Camera dei deputati ha offerto una medaglia per la Sezione Giovani che sarà conferita a Sara Manisera. La manifestazione si svolge col patrocinio dei Comuni di Cutro, Vietri sul Mare e Reggio Emilia. I premi sono stati realizzati dal maestro orafo Michele Affidato.