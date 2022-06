Tra sport e divertimento, a Lamezia parte il Summer Camp 2022

Partirà il 13 giugno prossimo e durerà fino al 5 agosto il Summer Camp 2022 organizzato dall’associazione “Quando i bambini fanno oohh” by Tatamery in collaborazione con la Scuola Calcio ACD Lamezia Terme e che si svolgerà presso centro sportivo “La Pigna”, in via Mons. Azio Davoli 103.

L’evento è stato anticipato da open day durante il quale genitori e bambini hanno potuto toccare con mano l’organizzazione e le varie discipline che si svolgeranno.

L’iscrizione, per chi è interessato, si può effettuare on line, al seguente link https://form.jotform.com/220914144073347.

Il Summer Camp prevede attività sportive e ludiche con un laboratorio creativo, il fashion moda (stilista Tiziana), un atelier di pittura, il cavallo day (circolo ippico lametino), intrattenimento musicale (Antonio Fazio), Scherma (Alessandra Lucchino), badminton-ricicliamo, masterchef-giardinaggio, tornei sportivi di calcio (Salvatore Pulice), didattica (aiuto compiti estivi).

Il tutto con la presenza costante delle animatrici che accompagneranno dal lunedì al venerdì tutti quei bambini e quelle bambine che vorranno passare momenti di svago e sport all’insegna della socializzazione.

L’organizzazione prevede due campi da calcio, piscina, campo volley, area verde, area baby e spogliatoi. Il pranzo sarà effettuato nella sala di “Villa Pigna” comodamente seduti a tavola.