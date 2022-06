Covid, il Bollettino. Tornano le vittime: altre due. Diminuiscono i positivi (-323), aumentano i guariti (+813)

Dopo la tregua di ieri, torna ad aggiornarsi il triste bollettino dei decessi in Calabria per o con il Covid. Il report giornaliero della Regione nel riporta difatti altri due, uno nel cosentino ed un altro nel crotonese, che aggiornano il bilancio complessivo a 2.618 vittime.

Quanto all’andamento del contagio, tra ieri ed oggi nella nostra regione sono stati eseguiti altri 1.985 tamponi che hanno restituito 492 casi di positività al virus: 246 nel reggino, 93 nel cosentino, 73 nel crotonese, 71 nel catanzarese, 5 nel vibonese e 4 da altre regioni o Paesi.

Al momento, dunque, gli attualmente positivi sono in tutto 34.970 (-323 da ieri), e dopo che si annotano ulteriori 813 guariti. Dei contagiati 34.803 (-322) sono in isolamento, 163 (-1) in reparto e 4 (0) in rianimazione.

I DATI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3.828 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.775 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 57.029 (56.715 guariti, 314 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 24.202 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24.155 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 78.696 (77.587 guariti, 1109 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1.210 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.196 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39.784 (39.552 guariti, 232 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 3.100 (43 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.056 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 141.109 (140.330 guariti, 779 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 1.964 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.955 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 37.789 (37.618 guariti, 171 deceduti).

L'ASP di Cosenza comunica 94 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L'ASP di Vibo Valentia comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.