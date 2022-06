Fine settimana rovente: picchi fino a 42° nel centro-sud

Come anticipato ad inizio settimana (LEGGI), l'anticiclone Scipione si è abbattuto su tutto il centro-sud portando con se temperature decisamente alte, molto al di sopra della media stagionale. In occasione della festività del 2 giugno le spiagge calabresi sono state letteralmente prese d'assalto dai bagnanti, viste le temperature prossime ai 40 gradi.

Ebbene, il fine settimana sarà ancora caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano, che - secondo le proiezioni - raggiungerà il suo apice questa domenica, 5 giugno. Il picco atteso è di 42°, che ci si aspetta nelle aree più interne della Sicilia e della Sardegna. In Calabria invece la situazione dovrebbe attestarsi in un range massimo 36-38 gradi reali, che saranno avvertiti anche in Puglia, Basilicata e Campania.

A partire da lunedì l'anticiclone inizierà a lasciare progressivamente il bel paese, lasciando spazio a perturbazioni e maltempo. Principalmente nel nord Italia sono attesi temporali e grandinate, mentre nel sud si prevede nuvolosità sparsa.