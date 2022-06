Incendiano bosco in area protetta, 4 denunce a Serra San Bruno

Avrebbero causato l'incendio di parte di un bosco ricadente in area protetta per mera distrazione, non avendo preso i dovuti accorgimenti nel gestire un fuoco acceso dopo dei lavori di ripulitura in un terreno vicino. Quattro persone sono state dunque denunciate dai Carabinieri Forestali, accusati di incendio boschivo colposo.

I militari stavano effettuando un controllo del territorio in località Angelaro, a Serra San Bruno, quando hanno notato le fiamme provenire da un'area protetta. Giunti sul posto hanno sorpreso i quattro soggetti intenti ad evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente dai cumuli di rifiuti vegetali al bosco.

Il presidio del territorio sarà sempre più serrato in vista dell'estate, dopo i drammatici incendi dello scorso anno.