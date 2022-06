Goalball. A Rende, nel week end, il Campionato Nazionale di Serie A

L’Asd Polisportiva Olympia, in collaborazione con il Comune di Rende, il Comitato Italiano Paralimpico, la Fispic e SuperAbile Inail, ospiterà nelle giornate del 4 e 5 giugno la settima e ottava giornata di Campionato Nazionale di Serie A di Goalball presso il Palazzetto dello Sport di Quattromiglia.

Per l’occasione la città di Rende vedrà arrivare più di sessanta atleti e rispettivi team sportivi da tutta Italia. A sfidarsi saranno l’A.S.D L’Aquilone (L’Aquila), l’A.S.D. Bergamo A e B (Bergamo), l’A.S.D. Reggina Uic (Reggio Calabria), la G.S.D. Non e Semivedenti Bolzano (Bolzano), l’A.S.D. Polisportiva Torino Onlus (Torino) e la A.S.D. Polisportiva Olympia (Cosenza).

La manifestazione, totalmente gratuita, si terrà dalle 8 alle 18 di sabato e dalle 8 alle 13 di domenica e conterà la presenza dei rappresentanti tecnici delle associazioni, delle istituzioni locali e degli enti federali e sportivi.

Lo staff tecnico e gli atleti della Polisportiva invitano però in primo luogo i cittadini, giovani e meno giovani, ad essere presenti: “la partecipazione all’evento rappresenta un momento importante non solo per il carattere ludico e ricreativo delle giornate ma perché costituisce una dimostrazione di vicinanza agli sport paralimpici, troppo spesso ancora considerati sport di Serie B. Il coinvolgimento attivo della comunità costituirebbe un messaggio di enorme utilità sociale, sensibilizzando quanto più possibile la stessa sul valore dell’inclusione sociale”, affermano dalla Asd.