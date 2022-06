Lido. Lancia Y perde il controllo e si ribalta, passeggeri sbalzati fuori dall’abitacolo

Si conclude una Festa della Repubblica decisamente “nera” per il Catanzarese, nelle ultime 24 ore interessato da ben quattro incidenti stradali.

Dopo i primi due avvenuti alla vigilia del 2 giugno (QUI) ed un terzo la mattina seguente (QUI), passata da circa mezzora la mezzanotte di oggi un quarto sinistro ha registrato due feriti.

Si stratta di altrettanti giovani che a bordo di una Lancia Y, mentre viaggiavano lungo Viale Emilia di Catanzaro Lido, che per cause in corso di accertamento, hanno perso il controllo ribaltandosi fuori dalla sede stradale.

Conducente e passeggero della vettura, a seguito del sinistro, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo: gli stessi sono stati soccorsi dapprima dai vigili del fuoco del capoluogo e subito affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il loro successivo trasporto in ospedale, avvenuto con due ambulanze.

I vigilfuoco hanno poi messo in sicurezza il sito e la vettura. Sul posto la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.