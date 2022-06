Covid, il bollettino si “alleggerisce”: 528 nuovi casi e nessun decesso

Dopo il lieve aumento di casi registrato ieri, il bollettino regionale sull'andamento del coronavirus si "alleggerisce". Calano i contagi, +528 nelle ultime 24 ore a fronte di 1.425 guariti, e diminuiscono anche i ricoveri (-10) nonostante un nuovo ingresso in terapia intensiva, e non si registra alcun decesso.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+168), seguita Catanzaro (+166), Reggio Calabria (+159), Crotone (+19) e Vibo Valentia (+9), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+7). Processati 3 milioni e 129.380 tamponi (+3.679) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 14,35%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 102.805 (+168), mentre i casi attivi sono 24.120. Di questi, 24.069 sono in isolamento, 51 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 77.577 guariti e 1.108 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 60.786 (+166), mentre i casi attivi sono 3.793. Di questi, 3.742 in isolamento, 48 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 56.679 i guariti e 314 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 143.963 (+159), mentre i casi attivi sono 3.218. Di questi: 3.175 in isolamento, 42 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 139.966 i guariti e 779 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 40.921 (+19) mentre gli attivi sono 1.274, di cui 1.260 in isolamento domiciliare e 14 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 39.416 i guariti e 231 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 39.748 (+9) mentre gli attivi sono 2.223. Di questi: 2.214 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 37.354 i guariti e 171 i deceduti.