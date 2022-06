Odontotecnico “operava” da dentista nello studio abusivo: pizzicato dai carabinieri

Esercizio abusivo della professione sanitaria: è quanto viene contestato ad un odontotecnico che avrebbe svolto “illegalmente” l’attività di dentista.

A scoprirlo sono stati i Carabinieri del Nas, il Nucleo Anti Sofisticazione, di Reggio Calabria, dopo una ispezione eseguita in un comune della fascia jonica.

L’uomo, già coinvolto in precedenti vicende giudiziarie per lo stesso reato, è stato sorpreso dai militari mentre stava per operare una paziente ed altri erano invece in sala d’attesa; per giustificarsi ha dichiarato di stare aspettando un “vero” dentista e avere solo preparato gli strumenti.

Le verifiche successive hanno però fatto ritenere agli investigatori che fosse proprio lui ad esercitare senza alcun titolo professionale, scoprendo anche che l’ambulatorio medico non avesse alcuna autorizzazione: l’odontotecnico è stato così denunciato e lo studio sequestrato.