Due incidenti nel giro di un’ora nel catanzarese, due anziani portati in ospedale

L'incidente di Taverna

Due differenti incidenti, avvenuti nel giro di appena un’ora, e con altrettanti feriti, hanno impegnato nel tardo pomeriggio di ieri gli uomini dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro.

Nel primo caso, una squadra del distaccamento volontario locale è intervenuta, intorno alle 6 di ieri, sulla provinciale 31, nel comune di Taverna, nel catanzarese, per un sinistro autonomo che ha visto coinvolta una Fiat Punto.

La vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo c’era il solo conducente, un uomo di 72anni affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e poi accompagnato in ospedale.

I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona in attesa del soccorso stradale per il recupero della vettura. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Circa un’ora più tardi, verso le 19:15m invece, i pompieri sono intervenuti in via Giovanni XXIII, in località Sant'Elia di Pentone. Qui una Hyundai I10 ha perso anch’essa il controllo e dopo aver divelto il muretto di delimitazione della sede stradale, è finita per diversi metri in un dirupo terminando la sua corsa contro un albero d'alto fusto.

A bordo viaggiava solo una donna di 86 anni estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Ferita in modo lieve e fortunatamente cosciente è stata immobilizzata su una barella spinale in dotazione ai pompieri e portato sulla strada dove l’ha presa in carico il 118 che l’ha accompagnata in ospedale. Sul posto presente la Polizia stradale per tutti gli adempimenti