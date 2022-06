Ennesimo sbarco a Roccella Jonica: soccorsi in 38

Ancora uno sbarco a Roccella Jonica: questa mattina una motovedetta della Guardia Costiera ha individuato e soccorso un'imbarcazione a vela che navigava a largo, trainandola in porto. A bordo, 38 persone di nazionalità afgana, tra cui una sola donna in cinta.

Condotti in porto, i migranti sono stati sottoposti a tampone antigenico ed ospitati nella tensostruttura allestita in loco, mentre la donna è stata trasferita in ospedale a Locri per le cure del caso.