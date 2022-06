Prima Coppa Calabria Csen di nuoto, in 150 alla piscina di Catanzaro per un’entusiasmante ripartenza

Dopo due anni di stop forzato per tutti gli sport, causato dall'emergenza epidemiologica, anche in piscina si è tornati con un entusiasmo triplicato. A dimostrarlo la prima Coppa Calabria di nuoto, organizzata dal Comitato Regionale Calabria, presieduto da Antonio Caira, dallo Csen, il Centro Sportivo Educativo Nazionale.

Domenica scorsa, ben 145 atleti (con 250 presenze gare) si sono dati appuntamento nella piscina comunale di Catanzaro, in località Pontepiccolo, concessa per l’occasione dalla società Calabria Swim Race.

Davanti a una platea accogliente e stimolante, a dare il via alla manifestazione sportiva è stata la sfilata, ricca di emozioni, dei nuotatori delle società e associazioni sportive dilettantistiche partecipanti, provenienti da diverse parti della Calabria: Asd Nuoto & Fitness Terranova (Sibari), Polisportiva Swim Fit (Acri), Akheilos Nuoto (Oppido Mamertina), Calabria Swim Race (Catanzaro), Rende Nuoto (Rende),

Un evento dedicato al nuoto, in cui gli atleti, insieme agli istruttori, hanno dimostrato un grande spirito sportivo e soprattutto un desiderio di partecipazione reso più forte dall'imposta astensione degli ultimi anni.

Tutte le società partecipanti hanno avuto la forza di ripartire nella stagione in corso, nonostante le rigide restrizioni Covid e i costi di gestione triplicati, dimostrando che la voglia di praticare sport supera ogni difficoltà.

All'interno della manifestazione spazio è stato dato anche ai campionati regionali F.I.S.D.I.R., la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo relazionali, dedicati agli atleti diversamente abili, che come sempre hanno dimostrato una forza e una determinazione davvero insuperabili.

A fine gara, grande è stata la soddisfazione espressa dal responsabile regionale del settore nuoto Csen, Giovanni Gullo: “Sono veramente grato - ha detto - sia ai presidenti che ai tecnici, perché si sono prodigati con tanta fatica affinché gli atleti potessero essere presenti in questa giornata di sport. Sono anche grato ai giudici per il grande lavoro svolto e alla società ospitante, nella persona del presidente Domenico Gallo, per la disponibilità. Ancora una volta insieme al presidente regionale C.S.E.N, Antonio Caira, e al presidente del Comitato provinciale di Catanzaro, Francesco De Nardo, il Centro Sportivo Educativo Nazionale è riuscito a fare gioire tanti giovani nuotatori dando spazio a tutti".

A fare da padrone nella Prima Coppa Calabria di nuoto è stato, difatti, lo spirito promozionale. Promuovere lo sport per tutti e lo sport di tutti è lo scopo fondamentale del settore nuoto Csen, che non si prefigge l’agonismo a tutti i costi, che non dà importanza ai risultati, ma valorizza l’attività sportiva come veicolo di benessere e aggregazione, tentando di abbattere ogni barriera.