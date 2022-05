Contrasto alla droga, intensificati i controlli nel vibonese: cinque segnalati alla Prefettura

Intensificati i controlli della Polizia di Stato su tutto il territorio del vibonese per contrastare la criminalità diffusa, vigilando in particolare sul traffico di stupefacenti.

Durante gli ultimi fine settimana, nel centro del capoluogo e a Tropea, sono stati identificate 242 persone e controllati 115 veicoli, anche con l’uso dell’etilometro per verificare eventuali casi di guida sotto l’effetto dell’alcol.

Nel corso dei servizi predisposti dalla Questura napitina, che ha visto l’impiego degli uomini della Squadra Mobile, sono stati effettuati diversi sequestri di droga segnalando alla Prefettura cinque persone per detenzione ad uso personale.

In particolare, durante i controlli eseguiti durante la gara di calcio Gioiese-Città di Amantea valevole per la promozione in Eccellenza, uno dei soggetti segnalati è stato trovato con 5 grammi di marijuana.

Un altro uomo è stato invece segnalato all’Autorità Giudiziaria in quanto già destinatario della Sorveglianza Speciale.