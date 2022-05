Crotone, individuati ed arrestati tre scafisti

Avevano da subito attirato l'attenzione dei poliziotti i tre uomini di nazionalità turca sbarcati lo scorso 26 maggio nel porto di Crotone (LEGGI) ed arrestati quest'oggi dagli agenti della Questura di Crotone, in quanto ritenuti i presunti scafisti che hanno condotto l'imbarcazione a vela soccorsa in mare dalla Capitaneria di Porto.

Nello specifico, erano gli unici tre soggetti di nazionalità turca, circostanza decisamente insolita che ha portato gli agenti ad effettuare ulteriori controlli, a partire dai loro telefoni cellulari. In uno di questi sono state trovate delle foto che ritraevano uno dei tre sospetti alla guida dell'imbarcazione, mentre maneggiava il timone all'interno della cabina. Circostanza poi confermata dai racconti dei migranti.

Per tali motivi i tre sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e trasferiti per direttissima presso il carcere di Crotone.