Taglio indiscriminato in area a vincolo paesaggistico: due denunce a Drapia

Non accennano a diminuire i reati ambientali in Calabria. I Carabinieri Forestali di Spilinga hanno denunciato due persone coltre in flagranza di reato mentre disboscavano un'area alberata sottopostaa vincolo paesaggistico-ambientale: tale area, ricadente nel comune di Drapia, è inclusa nella rete Natura 2000 essendo ricadente nel sito di interesse comunitario della fiumara di Brattirò.

Nello specifico i militari, impegnati in un controllo del territorio in località Torre Galli - Occhi Bianchi, hanno notato i due che, in concorso tra loro, si rendevano responsabili di numerosi tagli nel bosco. Il tutto, in totale assenza di valutazione di incidenza ambientale, e dunque abusivamente. L'area è stata pesantemente danneggiata, e ciò potrebbe costituire un pericolo per la popolazione di woodwardia radicans, una delle più antiche e più grandi felci viventi, e dunque un grave danno all'ecosistema ed alla biodiversità.