Controlli nei luoghi della movida, sanzioni e denunce nel catanzarese

Si rinforzano i controlli nei luoghi della movida: i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno effettuato una serie di accertamenti straordinari nel corso del fine settimana, per verificare il rispetto delle norme anti-contagio ma anche del codice della strada. Controllate complessivamente 401 persone e 298 veicoli, assieme a 12 attività commerciali.

In particolare, a Soverato un ventenne è stato denunciato a piede libero per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, in quanto fermato per un controllo è risultato positivo all'uso di cannabis, mentre un ventiquattrenne è stato segnalato alla Procura in qualità di assuntore, essendo stato trovato in possesso di 2,2 grammi di marijuana. A Gasperina invece un trentanovenne è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, essendo risultato con un tasso alcolemico di 1,41.

Situazione differente invece a Satriano, dove un ventottenne del posto è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere: a seguito di un controllo stradale è stato trovato in possesso di un coltello da 17 centimetri (di cui 8 di lama) del quale non riusciva a giustificare il possesso. A Davoli invece un quarantenne del posto è stato sorpreso alla guida di una bicicletta rubata. Alla vista dei militari ha abbandonato il mezzo tentando di dileguarsi a piedi, ma è stato raggiunto e costretto a riportare la bici al legittimo proprietario.



Sempre a Davoli un trentenne del posto ha tentato la fuga alla vista dei militari, facendo nascere un breve inseguimento: l'uomo non aveva mai ottenuto la patente di guida, per tanto è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, e sanzionato per illecito amministrativo. Nello stesso comune un quarantanovenne è stato segnalato per maltrattamenti in famiglia, in quanto sorpreso a mettere a soqquadro la propria abitazione dopo aver colpito la moglie. Questa non ha sporto denuncia, tuttavia i militari hanno ricostruito un quadro di maltrattamenti che prosegue da anni.

Infine a Soverato i militari hanno notato un soggetto che tentava di eludere ogni forma di controllo, fermandolo e perquisendolo. Trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina (per un totale di circa mezzo grammo) e varie banconote, il controlo è stato esteso presso la sua abitazione, dove sono stati rinvenuti ulteriori 0,22 grammi di cocaina e 12,06 grammi di marijuana, assieme a bilancino digitale e materiale per il confezionamento. Al termine delle formalità, il soggetto è stato arrestato per direttissima in flagranza di reato.