Covid, il Bollettino. Altre quattro vittime, oltre 1200 i guariti e 833 i nuovi positivi

Numeri sostanzialmente stabili quelle trasmessi dal consueto Bollettino regionale che fotografa l’andamento del Covid nella nostra regione.

Nelle 24 ore appena trascorse, difatti, sono stati 833 i nuovi positivi su 5.280 tamponi effettuati, mentre sale di altre 1.228 unità il totale delle persone che, al contrario, hanno superato il contagio.

Da annotare, purtroppo, ancora delle vittime. Altri quattro decessi per o con il Covid avvenuti rispettivamente nel catanzarese (2) e nel cosentino (2).

Calano invece di 399 unità gli attualmente positivi, che ad oggi sono in tutto 38.584. Di questi, 38.408 (-401) si trovano in isolamento; 172 (+2) in reparto e 5 (0) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3.842 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3789 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 56652 (56.340 guariti, 312 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 26563 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 26507 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 75889 (74783 guariti, 1106 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1398 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1381 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39421 (39191 guariti, 230 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 3151 (42 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3109 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 140478 (139699 guariti, 779 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 2959 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2950 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 36750 (36579 guariti, 171 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 230 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.