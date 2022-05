Cocaina nel giardino di casa, scattano le manette per marito e moglie

Marito e moglie di Corigliano-Rossano sono finiti in arresto dopo che durante una perquisizione sono stati trovati con 20 grammi di cocaina che conservavano in dei barattoli in vetro, oltre che di due bilancini di precisione e della somma in contanti di 500 euro.

La droga era nascosta nel giardino adiacente alla casa della coppia, ed i carabinieri ci sono arrivati grazie al fiuto del colleghi a quattro zampe del reparto cinofili di Vibo Valentia.

L’attività è stata svolta dai militari del Reparto territoriale insieme ai Cacciatori di Calabria nel contesto di una serie di servizi volti proprio al contrasto della criminalità organizzata.

Durante i controlli, tra l’altro, i carabinieri hanno anche denunciato in stato di libertà un giovane moldavo che aveva con se un grammo di marijuana e 24 cartucce calibro 7,65 e calibro 9 detenute illegalmente.