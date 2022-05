Picchia la moglie fino a farla abortire: arrestato 40enne

Avrebbe maltrattato e picchiato la moglie fino ad interromperne la gravidanza un quarantenne di origine gambiana arrestato ieri dai Carabinieri del Comando Compagnia di Cosenza, con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed aborto preterintenzionale.

Una vicenda drammatica che è andata avanti dal 2020 al 2022, a scapito di una ventottenne connazionale.

La donna, rimasta incinta nel 2020, avrebbe subito le continue violenze e vessazioni del compagno, che manteneva comportamenti aggressivi e violenti in più occasioni. Una situazione difficile, ha portato la malcapitata a perdere il figlio che portava in grembo a causa delle percosse.



Nello specifico i militari hanno rintracciato il soggetto a Turi, in provincia di Bari, dove stava lavorando nei campi come stagionale. Individuato grazie all'aiuto della locale compagnia territoriale, è stato fermato e trasferito per direttissima nel carcere del capoluogo pugliese dove attenderà il processo.