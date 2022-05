Atti persecutori contro l’ex compagna, un arresto a Cosenza

Si era avvicinato con fare aggressivo e minaccioso all'abitazione dell'ex compagna, nel pieno centro di Cosenza, dopo una giornata passata a minacciarla, ma è stato fermato ed arrestato dai Carabinieri a seguito di una chiamata da parte della malcapitata. La donna, cinquantunenne del posto, aveva infatto allertato i militari dopo le numerose molestie avvenute nel corso della giornata, temendo di essere avvicinata dall'ex compagno.

L'uomo, quarantenne anche lui del posto, si sarebbe avvicinato all'abitazione della vittima nottetempo, venendo però individuato dai militari, che lo hanno subito immobilizzato e trasferito in caserma. Colto in flagranza di reato, è stato accusato di atti persecutori e per tale motivo posto agli arresti domiciliari.